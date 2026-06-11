Osmaniye'de cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevinin önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.



Tüysüz beldesindeki Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne giden 3 zanlı, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişilere tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Araçla kaçmaya çalışırken kaza yapan zanlılar, yolda önünü kestikleri bir sürücünün otomobilini gasbetti. Polis ekiplerince Musa Şahin Bulvarı'nda durdurulan çalıntı araçtaki şüpheliler A.Y, F.A. ve G.E. gözaltına alındı.



Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

