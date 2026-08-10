Osmaniye'de dere yatağına devrilen traktördeki karı koca hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktördeki karı koca yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktördeki karı koca yaşamını yitirdi.
Mehmet Say (70) idaresindeki traktör, Kaman köyü yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kurumuş dere yatağına devrildi.
Devrilen traktörü gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Mehmet Say ve eşi Elif Say'ın (71) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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