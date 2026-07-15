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        Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Merdan K. idaresindeki traktör, Alibeyli köyü yakınlarında devrildi.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Merdan K, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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