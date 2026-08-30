Osmaniye'de hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Şemsettin Kalkan için tören düzenlendi.
Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Şemsettin Kalkan için tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Kalkan'ın cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Fakıuşağı Ek Emniyet Hizmet Binası önüne götürüldü.
Buradaki törene Kalkan'ın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile emniyet personeli katıldı.
Törenin ardından Kalkan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a uğurlandı.
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