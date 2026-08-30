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        Osmaniye'de hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Şemsettin Kalkan için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Osmaniye'de hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Şemsettin Kalkan için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Kalkan'ın cenazesi, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Fakıuşağı Ek Emniyet Hizmet Binası önüne götürüldü.

        Buradaki törene Kalkan'ın ailesi ve yakınları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile emniyet personeli katıldı.

        Törenin ardından Kalkan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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