Osmaniye'de jandarmanın operasyonlarında patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Zanlıların adreslerinde C3 ve TNT patlayıcı, 2 el bombası, 2 tabanca, 1 otomatik piyade tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüpheli gözaltına alındı, firari 10 hükümlü yakalandı.

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