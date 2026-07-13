Osmaniye'de kayalıktan düşerek ağır yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Osmaniye'de doğa yürüyüşü sırasında kayalıktan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarısu Şelalesi yürüyüş yolunda kayalık alandan düşen vatandaşın yaralandığını belirtti.



Serdengeçti, yaralanan vatandaşın, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden alınıp helikopterle tahliye edildiğini kaydederek, hastaneye ulaştırılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti, görev alan tüm personele de teşekkür etti.

