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        Osmaniye'de kazaya karışan minibüsün kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kazaya karışan minibüsün yol kenarındaki kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Osmaniye'de kazaya karışan minibüsün kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kazaya karışan minibüsün yol kenarındaki kıraathaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


        Muhammet Hazım P. idaresindeki 01 RH 312 plakalı minibüs, Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde İbrahim E. idaresindeki 80 ADC 893 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan İbrahim E. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kıraathanedeki Orhan İncirbölen, Hasan Kızık, İspir Gürlek ve Fatih Atılgan yaralandı.

        Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan İncirbölen, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü olayla ilgili minibüs sürücüleri gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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