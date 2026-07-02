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        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

        Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce Nohut köyünde gerçekleştirilen tatbikat, ekiplerin arazözlerle geçiş yapmasıyla başladı.

        Tatbikatta ekipler senaryo gereği çıkan bir yangına müdahale etti.

        Yangına ilk müdahale yarışmasının da gerçekleştirildiği tatbikatta, ekipler oluşturulan parkurda performanslarını sergiledi.

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