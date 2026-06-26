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        Osmaniye'de pasta ve tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi hastaneye başvurdu

        Osmaniye Valiliği, bir işletmenin şubelerinden alınan pasta ve kremalı tatlıları yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye başvuran 53 kişiden 25'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Osmaniye'de pasta ve tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi hastaneye başvurdu

        Osmaniye Valiliği, bir işletmenin şubelerinden alınan pasta ve kremalı tatlıları yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye başvuran 53 kişiden 25'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince iş yerleri ve imalathaneden gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olaydan etkilendiği değerlendirilen 53 kişiden 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 28 kişinin tedavisine sağlık kuruluşlarında devam edilmektedir. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin süreç, ilgili kurumlarımız tarafından bütün yönleriyle ve hassasiyetle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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