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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Sumbas-Mehmetli kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Sumbas-Mehmetli kara yolu ulaşıma kapandı.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi yakınlarından geçen Kölete Deresi taştı.

        Derenin taşmasıyla beldeyi ilçe merkezine bağlayan kara yolu sular altında kaldı, yol ulaşıma kapatıldı.

        Kara yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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