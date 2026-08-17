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        Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABF 362 plakalı yakıt yağı yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tankerde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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