Osmaniye'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABF 362 plakalı yakıt yağı yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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