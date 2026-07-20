Osmaniye'de tanker ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Atatürk Caddesi ile Akyar köyü yolunun kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tanker ile otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.