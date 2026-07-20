Osmaniye'de tanker ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Atatürk Caddesi ile Akyar köyü yolunun kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tanker ile otomobil çarpıştı.



Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

