Osmaniye'de TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

Osmaniye'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarının kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, tatil günleri diye tabir edilen günlerin yavaşlama ve rehavet olarak kısıtlanmak istendiğini, bugün bunu reddeden bir neslin diriliş ve uyanış mevsimine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Bir Yaz Bin Gelecek" diye yola çıkılan kent merkezi ve 5 ilçede 4 bin gencin kalplerine ve zihinlerine dokunan herkese teşekkür eden Vali Serdengeçti, "Yaz günlerini ekran başında, sanal dünyada heba etmek yerine Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedasıyla gönüllerini arındıran, ilimle zihinlerini doyuran, sporla bedenlerini çelikleştiren ve medeniyet değerlerimizle şahsiyetlerini ilmek ilmek dolayan gençlerimiz tam bağımsız ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır." diye konuştu.

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TÜGVA İl Temsilcisi Hakan Gül de düzenlenen etkinliğin sadece bir final olmadığının altını çizerek, "Bugün bir gerçeği ortaya koyuyoruz. Yeni bir neslin dirilişini buradan başlatıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çağın bir sözü, her milletin bir yürüyüşü ve bu yürüyüşü omuzlayan bir gençliği vardır. İşte o gençlik buradadır." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerce halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi.

Programa, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.