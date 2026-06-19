Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Adalet Bakanı Gürlek Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Gürlek Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Gürlek Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Gürlek, kentteki temasları kapsamında Çaykur Ziraat Çay Bahçesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve MHP İl Başkanı İhsan Alkan'ı ziyaret eden Gürlek, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile görüştü.

        Bakan Gürlek'e ziyaretlerinde, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        YKS'ye saatler kala psikologdan ailelere kritik uyarı: Bu cümleleri kurmayın
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı

        Benzer Haberler

        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada
        Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı
        Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı
        Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu
        Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu
        Adalet Bakanı Gürlek: "Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına müsa...
        Adalet Bakanı Gürlek: "Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına müsa...
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'de konuştu:
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize'de konuştu:
        Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak
        Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak