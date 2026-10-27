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        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçındaki olaylara ilişkin 3 kişi hakkında işlem yapıldı

        Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçındaki olaylara ilişkin 3 kişi hakkında işlem yapıldı

        Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müsabakanın huzur ve güven ortamında tamamlanması amacıyla karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında 979 polis ve 350 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 1329 personelle gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Karşılaşma kapsamında yapılan kontrollerde 10 meşale ve 35 torpil ele geçirildiği aktarılan açıklamada, müsabaka sırasında yaşanan olaylarda bir çevik kuvvet personeli ile 5 yaşındaki Çaykur Rizespor taraftarının hafif yaralandığı ve konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

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        Açıklamada, karşılaşma sırasında ve sonrasında elde edilen kamera görüntülerinin incelendiği, olaylara karışan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 kişi hakkında 18'inci madde, 2 kişi hakkında ise 12'nci madde uyarınca işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce kamera görüntülerinin incelenmesi ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, karşılaşma sırasında atılan piroteknik maddelerin daha küçük çaplı maytap olduğunun değerlendirildiği aktarılarak, spor müsabakalarının güvenli ortamda gerçekleştirilmesi, kamu düzeninin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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