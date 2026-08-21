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        Çaykur Rizespor, yarın Samsunspor'u konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, yarın Samsunspor'u konuk edecek

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

        Ligin ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan yeşil-mavili ekip, Samsunspor karşısında da galibiyet hedefliyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Diakite, Mihaila ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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