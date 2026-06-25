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        Çaykur Rizespor, Zakaria Ariss'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Zakaria Ariss'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer ettiğini duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Zakaria Ariss ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

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