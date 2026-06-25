Çaykur Rizespor, Zakaria Ariss'i renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer ettiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer ettiğini duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Zakaria Ariss ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
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