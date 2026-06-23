Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.


        Vali İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 20 yılda önemli başarılara imza attığını söyledi.

        Rektör başta olmak üzere akademik ve idari personeli tebrik eden Baydaş, "Bugün kıymetli gençlerimiz mezun oluyor. Bu günü unutmamalarını, kendilerine emek veren hocalarını unutmamalarını, Rize'yi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini unutmamalarını temenni ediyorum. Ailelerinin, onların bu günü görmeleri için verdiği emeği unutmamalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Baydaş, gençlere de seslenerek, "Bu gününüzün, geleceğinizdeki güzelliklerin anahtarı ve kapısı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da üniversitenin 20. yılında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kurumsallaşma alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

        Kapsamlı bir akademik yapıya sahip olduklarına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Toplamda 1225 öğretim elemanı ve 923 idari personel ile yaklaşık 19 bin öğrencimize hizmet sunuyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 52 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Bu yıl mezun olacak öğrencilerimizle bu sayımız 55 bini aşacaktır."

        Ardeşen Turizm Fakültesinden mezun olan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Topal da severek okuduğunu aktararak, "Bütün derslerime katılmaya çalıştım. Ödevlerime ve sınavlarıma kendimi vererek hazırlandım. Çok şükür bugünleri gördük, mezun oldum." dedi.

        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Selim Koç ise emekli olduktan sonra okumaya karar verdiğine işaret ederek, "Okumanın yaşı yok. Başarının da yaşı yok. Halen öğrenciyim. İnsan ne kadar okursa başarı o kadar artar." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

        Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma sevinciyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Kansere yenik düşen ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı
        Kansere yenik düşen ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı
        Rize'de anaokulu öğrencilerine "Bayat Ekmek Projesi" ile sıfır atık bilinci...
        Rize'de anaokulu öğrencilerine "Bayat Ekmek Projesi" ile sıfır atık bilinci...
        Rize'nin yayla yollarında kar temizleme çalışması devam ediyor Koçdüzü Yayl...
        Rize'nin yayla yollarında kar temizleme çalışması devam ediyor Koçdüzü Yayl...
        Anzer Balı'nın yeni sezon kilogram satış fiyatı 7 Bin TL olarak belirlendi
        Anzer Balı'nın yeni sezon kilogram satış fiyatı 7 Bin TL olarak belirlendi
        Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi
        Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi
        Derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor
        Derede kaybolan baba ile oğlunu 90 kişilik ekip arıyor