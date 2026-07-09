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        Rize Belediye Başkanı Metin, gazetecilerle bir araya geldi

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Aktif Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Rize Belediye Başkanı Metin, gazetecilerle bir araya geldi

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Aktif Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.


        Metin, derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, 46 mahallede 1670 hektarlık imar dışı plansız alanın, yeni dönemde yaklaşık 3 yıllık çalışma ile planlı alan içerisine alınacağını söyledi.

        Çalışmaya ilişkin Belediye Meclisinden karar çıktığını belirten Metin, "Resmileştikten sonra Rize'nin 46 mahallesinin tüm yüzölçümleri artık planlı bir alan içerisine sahip olacak. Bunu, üst mahallelerimizdeki yerleri plan içerisine alarak, onlarda da doğalgazla ilgili problemi aşmak için yaptık aslında." dedi.


        Metin, 100 milyon avro maliyetli şehir içi su projesi hakkında ise "Şehir içinde yaklaşık 450 kilometrenin üzerinde su hattımız var. Bunun en yoğun trafiği olan yeri de 300 kilometreye indirgeyebiliriz. 300 kilometrenin 270 kilometresi 2 yıl içerisinde değiştirilmiş olacak." diye konuştu.

        Proje sayesinde yüzde 50 su kaybını yüzde 20'lerin altına çekeceklerini vurgulayan Metin, arızaların da yüzde 20'lere ineceğini aktardı.


        Proje uygulama aşamasında birkaç yıl sıkıntı yaşanacağına işaret eden Metin, çekilecek eziyetin, gelecek 70-80 yıl suyla ilgili sorunları ortadan kaldıracağını kaydetti.


        Kaçak su oranı azaltıldığı zaman dere yatağına bırakılacak su miktarının da artacağının altını çizen Metin, Andon'dan gelen suyun da bırakılmasının artacağını belirtti.

        Metin, Millet Bahçesi Projesi'nin birinci kademesinin yaklaşık 20 gün içinde açılacağını ifade ederek, "Esnafa, oradaki hak sahiplerine 15 gün önce yerlerini gösterdik. Onlar yerleşiyorlar. Bir, iki grup daha kaldı, onlara da yerlerini göstereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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