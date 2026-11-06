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        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kırsalında hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar etkili oldu.

        Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

        Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

        - Artvin

        Artvin'in yüksek kesimleri de yağış sonrası beyaza büründü.

        Aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin bazı bölgelerine kar düştü.

        Ardanuç ilçesine bağlı 1750 rakımlı Geçitli köyü, Yusufeli'nin 2 bin rakımlı Avcılar köyü ile Şavşat'taki Sahara Geçidi başta olmak üzere bazı köy, mezra ve yaylalar karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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