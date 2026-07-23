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        Rize'de 5 kilometrelik topluluk koşusu düzenlendi

        Rize'de 5 kilometrelik topluluk koşusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Rize'de 5 kilometrelik topluluk koşusu düzenlendi

        Rize'de 5 kilometrelik topluluk koşusu gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve "Kaçkar by Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)" işbirliğinde Çay Çarşısı’nda düzenlenen etkinliğe, Rize vali yardımcıları Abdullah Kurt, Metin Eyyüpkoca ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile sporcular ve sporseverler katıldı.

        Buluşma noktasında bir araya gelen katılımcılar, ısınma hareketlerinin ardından 5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

        Vali Yardımcısı Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor ve doğa tutkunlarını ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir kez daha sporcuları Rize'de ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi.

        Kaçkar by UTMB'nin ikincisini 11-13 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini belirten Kurt, sporcu kayıtlarının devam ettiğini aktardı.

        Kurt, bugün halkın da katılımıyla "5K" olarak adlandırılan bir koşu düzenlediklerini ifade ederek "Enerjisi yüksek, güzel bir koşu olduğuna inandığımız bir etkinlik oldu." dedi.

        Etkinliğe katılan ultramaraton sporcusu Beyza Güzel ise geçen yıl Kaçkar by UTMB'nin 20 kilometrelik parkurunda birinci olduğunu hatırlattı.

        Güzel, 20 kilometrede yarıştığını belirterek, "Bugün de güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız hep birlikte güzel bir koşu yapmaktı." ifadelerini kullandı.

        Başak Ağdaş Ünal da bu yıl ilk kez Kaçkar by UTMB'ye katıldığını vurgulayarak "Bir hafta sonrasında başka bir uzun yarışım var. O nedenle burada kısa parkuru koşacağım. Önceden deneyimlemek için geldim. Buranın doğasını, patikalarını ve keşfedilmemiş güzelliklerini çok seviyorum. Burada olmak benim için büyük keyif." diye konuştu.

        Kaçkar by UTMB yarışlarının her zaman çok zor olduğuna işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

        "UTMB'yi takip eden koşucular bunu çok iyi bilirler. Ülkemizde, bu coğrafyada Kaçkar by UTMB adı altında geçiyor olması Kaçkarların çok büyük bir şans bence. O yüzden herkesin deneyimlemesini çok istiyorum. Patika koşucularını, patika sevdalılarını eylülde Kaçkar by UTMB'ye bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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