Rize'de 900 gram doğan bebeğin kalp damarındaki açıklık kapatıldı

Rize'de 30 haftalıkken 900 gram doğan 61 günlük bebeğin, uzman hekimlerce gerçekleştirilen operasyonla kalp damarındaki açıklık kapatıldı.

Rize'de yaşayan Betül Kösem, 23 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. "Alya Aden" adı verilen bebeğe, doğumsal kalp hastalıklarından Patent Duktus Arteriozus (PDA) teşhisi konuldu.

Bebeğin açık kalan kalp damarının ilaç tedavisine rağmen kapanmaması üzerine, başka bir hastaneye sevkinde yaşanabilecek riskler nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Rize'ye davet edildi.

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Prof. Dr. Karaci öncülüğünde Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aytaç Kenar ve görevli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla bebeğin açık kalan damarı kapatıldı.

Karaci, düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin başka merkezlere naklinin riskli olabildiğini belirterek, son yıllarda bu tür ameliyatların hastaların bulunduğu merkezlerde yapılabildiğini ifade etti.

Operasyonların ardından bebeklerin genellikle 5-10 gün içerisinde hızlı şekilde kilo almaya başladığını vurgulayan Karaci, gelişim gösteren ve solunum cihazından ayrılan bebeklerin gerekli kiloya ulaştıktan sonra taburcu edildiğini aktardı.

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- "Operasyon başarılı geçti"

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aytaç Kenar da operasyonun başarılı geçtiğini ve bebeğin sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Kenar, bebeğe 61. gününde operasyon yapıldığını, medikal tedaviye yanıt alınamaması üzerine çocuk kardiyolojisinin değerlendirmesiyle ameliyat kararı verildiğini belirtti.

Bebeğin tedavisinin yakından takip edildiğini ifade eden Kenar, ameliyatın sevk gerektirmeden hastane koşullarında gerçekleştirilebilmesinin Rize ve bölge açısından önemli olduğunu kaydetti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Aksoy ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen bebeğin durumunun Rize Sağlık Müdürlüğüne bildirildiğini, gerekli izinlerin ardından Karaci'nin Rize'ye davet edildiğini söyledi.

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Operasyonun yoğun bakım şartlarında başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu tür ameliyatların yapılabilmesinin önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bebeğin annesi Betül Kösem de tedavi sürecinde kendilerine destek olan hekimlere ve operasyon için İstanbul'dan Rize'ye gelen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci'ye teşekkür etti.