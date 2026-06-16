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        Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi

        Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi

        Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla geliştirilen Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında Rize'deki 14 plajın suyunun denetim altına alındığı bildirildi.

        Yüzme sezonu süresince İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen numune alma takvimi doğrultusunda, 15 günde bir yüzme alanlarından su numuneleri alındığı vurgulanan açıklamada, analizlerin Rize Halk Sağlığı Laboratuvarında incelendiği kaydedildi.

        Açıklamada, yapılan analizler sonucunda Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından izlenen tüm plaj noktalarında yüzme suyu kalitesinin "mükemmel" ve "yeterli" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

        Kentte, vatandaşların güvenle denize girebileceği plajların halk sağlığı açısından güvenli olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin tüm güncel verilere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "http://yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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