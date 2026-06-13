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        Rize'de Kulüpler Türkiye Paintball Şampiyonası'nın 2. ayak müsabakaları başladı

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen Kulüpler Türkiye Paintball Şampiyonası'nın 2. ayak müsabakaları, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Rize'de Kulüpler Türkiye Paintball Şampiyonası'nın 2. ayak müsabakaları başladı

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen Kulüpler Türkiye Paintball Şampiyonası'nın 2. ayak müsabakaları, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda başladı.


        Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda 4'er kişilik takımlardan oluşan 20 ekip, şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi.

        Müsabakaların açılışı, protokol üyelerinin yaptığı başlangıç atışı ve horonla gerçekleştirildi.

        Avrupa Paintball Federasyonu İkinci Başkanı ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Barkul, organizasyona 150'nin üzerinde sporcunun katıldığını söyledi.

        Bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Barkul, şunları kaydetti:


        "Grup içerisinde birinci ve ikinci olan takımların yanı sıra üçüncülerle üst turda son 16, çeyrek final, yarı final ve finalle tamamlayacağız. Burada olmamız çok uzun, meşakkatli bir yolculukla geçti. Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk'ün büyük katkılarıyla buraya gelmeyi başardık. Daha önce bir müsabaka burada yapılmamıştı ama uluslararası standartlarda bir saha oluşturmayı başardık. Gerçekten çok hoş bir ortam burası ve burada olmaktan çok mutluyuz."


        Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise Türkiye Paintball Şampiyonası'nın bir ayağını Ayder'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen organizasyona destek verdiklerini belirtti.

        Organizasyonun Ayder'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Öztürk, "Burası büyük organizasyonlara hizmet ediyor ve yakın zamanda yine Kaçkar by UTMB'ye ev sahipliği yapacağız. Ayder ismiyle dünyada nam salmış çok güzel bir yaylamız ve güzel bir organizasyon, ilkini yapıyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda bunun Avrupa, dünya şampiyonasını da ilimize kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Müsabakalar, yarın yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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