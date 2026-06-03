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        Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Rize'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Müftü Mahallesi mevkisinde M.B.S yönetimindeki 53 AEG 601 plakalı otomobil, Y. İ. yönetimindeki 53 AEE 255 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Y.İ, otomobil sürücüsü M.B.S. ve araçta bulunan Y.B., N.B. ile A.S. yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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