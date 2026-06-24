Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

        Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

        Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

        Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Çayeli ilçesi Limanköy mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Saklı için Sırt köyündeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Saklı'nın babası Hasan Saklı, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

        Genç kızın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Öte yandan kazada yaralanan 5 kişiden birinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Selinay Saral'ın kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride savrularak İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarpmıştı.

        Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, kazada Selinay Saral ve beraberindeki Gamze Saklı ve Nilay Bilgin yaşamını yitirmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Rize'deki feci kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
        Rize'deki feci kazada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı (3)
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı (3)
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı (2)
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı (2)
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı
        Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı
        Üçüncü üniversite diplomasını birincilikle alan kadın kızına örnek oldu
        Üçüncü üniversite diplomasını birincilikle alan kadın kızına örnek oldu
        Rize'de 3 kişini hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaza yeri h...
        Rize'de 3 kişini hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaza yeri h...