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        Rize'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Rize'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


        İlçeye bağlı Buzlupınar köyü Yalçınlar Mahallesi'nde Halil Kork (65) idaresindeki 53 AK 171 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç sürücüsü Halil Kork olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada yaralanan Muhammet Y. ile Turgay K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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