Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.



Çay Çarşısı'nda Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen şölende, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 11 unsur tanıtılırken 17 ilden toplam 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar yer aldı.



Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, Yaşayan Miras Şöleni'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemde önemle üzerinde durduğu ve farklı şehirlere yaygınlaştırmaya çalıştığı etkinliklerden biri olduğunu söyledi.



Şölenin her yıl tekrarlanarak şehirlerin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Baydaş, "Mesela burada çoraptaki bir desen, masanın üzerine serili olan makaslı keşandaki renk ve çizgiler, bazen bir halaydaki, horondaki bir figür, bazen tulumun kendisi, bazen bir yemek." diye konuştu.



Baydaş, etkinlikte tanıtılan kültürel değerlerin basit unsurlar olarak görülmemesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu programda ifade edeceğimiz, tanıtacağımız bir sembol, bir bez, bir veyahut bir yemek, bir motif, bir halk oyunu figürü normalde bize basit gibi gelebilir. Hemşin çorabının, bir makaslı keşanın, bir yemek yapılış şeklinin bu yörenin ne kadar biz olduğunu bir kere daha vurgulayacağına dikkatinizi çekmek isterim. Yaşayan kültür mirası meselesi bu nedenle önemlidir. Bir de bu mirasın taşıyıcıları var, ustalarımız var. El emekleriyle bu işi geçmişten ustalarından alıp geleceğe taşıyacak olanlar onlar."



Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ise kültürün bir milletin ortak hafızası olduğunu belirterek, geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütününü oluşturduğunu söyledi.



Aidiyet duygusu güçlü olan toplumların geleceğini de güçlü bir şekilde inşa edebileceğine dikkati çeken Oymak, "Geleneksel el sanatlarımızdan sahne sanatlarımıza, müziğimizden süsleme sanatlarımıza kadar köklü mirasımızın yaşayan temsilcilerini sizlerle buluşturuyor, kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve aktarılmasına katkı sunuyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından şölenin açılışını yapan protokol üyeleri, stantları gezdi.



Programa, Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt, Metin Eyyüpkoca ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve diğer ilgililer katıldı.



Şölen, 9 Ağustos'ta sona erecek.

