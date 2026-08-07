Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Rize'de düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni" başladı.

        Çay Çarşısı'nda Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen şölende, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 11 unsur tanıtılırken 17 ilden toplam 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar yer aldı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, Yaşayan Miras Şöleni'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemde önemle üzerinde durduğu ve farklı şehirlere yaygınlaştırmaya çalıştığı etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

        Şölenin her yıl tekrarlanarak şehirlerin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Baydaş, "Mesela burada çoraptaki bir desen, masanın üzerine serili olan makaslı keşandaki renk ve çizgiler, bazen bir halaydaki, horondaki bir figür, bazen tulumun kendisi, bazen bir yemek." diye konuştu.

        Baydaş, etkinlikte tanıtılan kültürel değerlerin basit unsurlar olarak görülmemesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu programda ifade edeceğimiz, tanıtacağımız bir sembol, bir bez, bir veyahut bir yemek, bir motif, bir halk oyunu figürü normalde bize basit gibi gelebilir. Hemşin çorabının, bir makaslı keşanın, bir yemek yapılış şeklinin bu yörenin ne kadar biz olduğunu bir kere daha vurgulayacağına dikkatinizi çekmek isterim. Yaşayan kültür mirası meselesi bu nedenle önemlidir. Bir de bu mirasın taşıyıcıları var, ustalarımız var. El emekleriyle bu işi geçmişten ustalarından alıp geleceğe taşıyacak olanlar onlar."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ise kültürün bir milletin ortak hafızası olduğunu belirterek, geçmişten bugüne taşınan bilgi, birikim, tecrübe ve değerlerin bütününü oluşturduğunu söyledi.

        Aidiyet duygusu güçlü olan toplumların geleceğini de güçlü bir şekilde inşa edebileceğine dikkati çeken Oymak, "Geleneksel el sanatlarımızdan sahne sanatlarımıza, müziğimizden süsleme sanatlarımıza kadar köklü mirasımızın yaşayan temsilcilerini sizlerle buluşturuyor, kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve aktarılmasına katkı sunuyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından şölenin açılışını yapan protokol üyeleri, stantları gezdi.

        Programa, Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt, Metin Eyyüpkoca ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve diğer ilgililer katıldı.

        Şölen, 9 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Kayıp kişi, 600 metrelik uçuruma yuvarlanan aracında ölü bulundu
        Kayıp kişi, 600 metrelik uçuruma yuvarlanan aracında ölü bulundu
        2 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaşın kazada hayatını kaybettiği...
        2 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaşın kazada hayatını kaybettiği...
        Çaykur Rizespor'dan Zeqiri, Esenler Erokspor'a transfer oldu
        Çaykur Rizespor'dan Zeqiri, Esenler Erokspor'a transfer oldu
        Rize'de yol üstüne villa
        Rize'de yol üstüne villa
        Mevsimlik çay işçileri arasında sıra kavgası
        Mevsimlik çay işçileri arasında sıra kavgası
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü