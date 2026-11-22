TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 - Amasyaspor FK: 2
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Pazarspor, sahasında Amasyaspor FK'ya 21 mağlup oldu.
TFF 3. Lig'in 13. haftasında Pazarspor, sahasında Amasyaspor FK'ya 21 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Abdullah Şahin (Yusuf Işık dk. 90), Efe Sayhan (Aziz Demir dk. 63), Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 72), Erhan Şengül (Seçkin Fırıncı dk. 85), Mete Han Genç, Muhammed Baltacı (Cengiz Özuslu dk. 85), Ata Kurtuluş
Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Buğrahan Bekar, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Hasan Çelik (Atalay Gürel dk. 63), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Ahmet Emin Aksakal dk. 63), Safa Kınalı (Mikail Olgun dk. 76), Muhammet Doğukan Kalkışım, Muhammet Karahan (Ali Erkin dk. 86)
Goller: Muhammed Baltacı (dk. 15) (Pazarspor), Safa Kınalı (dk. 61), Atalay Gürel (dk. 90+4) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Mete Han Genç (Pazarspor), Serdar Eylik, Muhammet Karahan (Amasyaspor FK)
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