Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Rize'de devam ediyor

        Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Rize'de devam ediyor

        Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Yeşilay 23 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Rize'de ikinci gün müsabakaları ile devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Rize'de devam ediyor

        Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Yeşilay 23 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Rize'de ikinci gün müsabakaları ile devam etti.

        Yenişehir Spor Salonu'ndaki organizasyonda sporcular derece için kıyasıya mücadele etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, 59 ilden 365 sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Öztürk, son yıllarda boks branşında yaşanan başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Boksa daha fazla desteğin sağlanacağına ve bu şampiyonaların gitgide artacağına gönülden inanıyoruz." dedi.

        Sporun doğasında kazanmak kadar kaybetmenin de olduğuna işaret eden Öztürk, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

        REKLAM

        Şampiyona, 29 Ağustos'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Ağustos 2026 haberleri
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Trump: İran ordusu maaşları ödeyemiyor
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarına başladı
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı
        Pokut Yaylası'nda çıkan yangında 1 işletme kül oldu
        Pokut Yaylası'nda çıkan yangında 1 işletme kül oldu
        Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Koçdüzü Yaylası'nda 40. Geleneksel Şenlik coşkusu
        Koçdüzü Yaylası'nda 40. Geleneksel Şenlik coşkusu