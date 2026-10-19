Acarlar Longozu'ndaki su seviyesinin yükselmesi taşkına neden oldu

Taşkın yaşanan mahalle ve su seviyesi yükselen longoz havadan da görüntülendi.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'ndaki seviye, kent genelinde dün sabaha kadar etkisini sürdüren yağışların ardından yükseldi.

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