Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da selden etkilenen hanelere 10 bin lira ödeme yapılacak

        Sakarya'da selden etkilenen hanelere 10 bin lira ödeme yapılacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği, selden zarar gören hanelere kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Sakarya'da selden etkilenen hanelere 10 bin lira ödeme yapılacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği, selden zarar gören hanelere kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kentte meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek aktarımı yapıldığı bildirildi.

        Bu kapsamda selden zarar gören her bir haneye 10 bin lira nakdi destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçelerimizde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilen hanelere yönelik destek ödeneklerinin aktarımı gerçekleştirilmiş olup, ödemeler ilçe kaymakamlıklarımız koordinasyonunda mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Öte yandan, sahadaki tespit ve inceleme çalışmalarımız devam etmekte olup, selden etkilendiği belirlenen diğer hanelere yönelik nakdi destek ödemeleri de sürdürülecektir. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Kazaya davetiye çıkardı: Emniyet şeridinden ilerleyip araçların arasına dal...
        Kazaya davetiye çıkardı: Emniyet şeridinden ilerleyip araçların arasına dal...
        Sakarya'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
        Sakarya'da su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
        Kurtarma operasyonunda ninni söyleyerek bebeği uyutan AFAD personeli o anla...
        Kurtarma operasyonunda ninni söyleyerek bebeği uyutan AFAD personeli o anla...
        Evinin son eşyalarını almak için geldi, tartıştığı komşusu tarafından öldür...
        Evinin son eşyalarını almak için geldi, tartıştığı komşusu tarafından öldür...
        Barajın suyu taştı, mahalleyi sel bastı (2)
        Barajın suyu taştı, mahalleyi sel bastı (2)
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti