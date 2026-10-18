Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında tartışma çıktı.

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