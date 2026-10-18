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        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        15 Temmuz Camili Mahallesi'nde S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla Hakan T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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