Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
15 Temmuz Camili Mahallesi'nde S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla Hakan T'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlı S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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