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        Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın saha çalışmaları başlayacak

        Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinin yapımına başlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın saha çalışmaları başlayacak

        Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinin yapımına başlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, imzalanan sözleşmenin ardından hattın saha çalışmalarına yakın tarihte başlanacağı belirtilerek, Adapazarı'ndan başlayacak hattın kampüs, Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şunları kaydetti:

        "Şehrin ulaşımı için omurga niteliği taşıyan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapımı için ihale süreci başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında sözleşmeler imzalandı. Sakarya'mıza tramvayla ulaşım modelini kazandıracak projede saha çalışmaları kısa süre içerisinde başlıyor. Bu tarihi gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum."

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        Hat, şu güzergahlarda hizmet verecek:

        "Ana Hat: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu-15 Temmuz Bulvarı-Yeni Cami-Demokrasi Meydanı-Kudüs Caddesi-Orta Garaj-Çark Caddesi-Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı-Tunatan Kavşağı.

        Birinci Kol: Medeniyet Bulvarı-Sakarya Üniversitesi Kampüsü.

        İkinci Kol: Sapak Cami-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Serdivan Spor Salonu-Yazlık Kavşağı."

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