Aile geleneğini sürdüren şampiyon güreşçi, üçüncü dünya altınına odaklandı

İBRAHİM YOZOĞLU - Dedesi, babası ve ağabeyinin izinden giderek küçük yaşta başladığı güreşte birçok başarıya imza atan milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, üçüncü dünya şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.



Dedesi Cemal, babası Fatih ve ağabeyi Hamza Bakır'ın izinden giderek 5 yaşında güreşe başlayan 20 yaşındaki Cemal Yusuf, 15 yaşında giydiği milli formayla önemli başarılara ulaştı.



Temmuz 2022'de İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bakır, Ağustos 2023'te üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.



Milli güreşçi, Haziran 2023'te 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz, Temmuz 2024'te Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş, Mart 2025'te 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz ve Ağustos 2025'te Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



Ulusal organizasyonlarda da önemli dereceler elde eden Cemal Yusuf, Şubat 2025'te Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası ile Nisan 2025'te Çorum'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Gençler Grekoromen Milli Takımı sporcularıyla çalışmalarını sürdüren Bakır, 23 Ağustos'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 130 kiloda üçüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacak.









- "İnşallah dünya şampiyonluğuna yenisini eklemek istiyorum"



Cemal Yusuf Bakır, AA muhabirine, güreşin ailesinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek olduğunu ve çocukluğunun minderlerde geçtiğini söyledi.



Dedesi Cemal Bakır'ın milli sporculuğun ardından akademik kariyere yönelerek öğretim görevlisi olduğunu belirten Bakır, babası Fatih Bakır'ın ise Avrupa ikincisi olduğunu ve Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anlattı.



Bakır, "Beş yaşından beri güreşiyorum. Küçük yaşta bu sporu bana sevdirdiler, ben de benimsedim ve yoluma devam ediyorum." dedi.



Milli formayı ilk kez 15 yaşında giydiğini belirten Bakır, 2022'de ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiğini, bir yıl sonra ise ikinci kez altın madalya kazandığını anımsattı.



Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok madalya kazandığını ifade eden Cemal Yusuf, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah dünya şampiyonluğuna yenisini eklemek istiyorum. Antrenmanlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Günde iki antrenman yapıyoruz. Kamplarımız yaklaşık üç-dört aydır aralıksız sürüyor. Turnuvalara katıldık, en iyi şekilde hazırlandık. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah dünya şampiyonu olup bayrağımı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."









- Milli takım teknik direktörü Zafer Başar: "İnşallah altın alacak"



Gençler Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Zafer Başar, ağabeyi Hamza Bakır'ın da Cemal Yusuf gibi dünya şampiyonu olduğunu, babası Fatih Bakır'ın ise yıllarca milli takım formasını giydiğini söyledi.



Bakır ailesinin Türk güreşine önemli katkılar sunduğunu belirten Başar, "Cemal Yusuf Bakır'ın yıldızlar kategorisinde iki dünya şampiyonluğu var. Geçen yıl da gençlerde dünya ikincisi oldu. Şimdi dünya şampiyonasına gidecek. İnşallah orada da altın kazanacak." ifadelerini kullandı.



Başar, Bakır ailesinin özellikle ağır sıklette Türk güreşine damga vurduğunu kaydetti. Beklentilerinin yüksek olduğunu ve bu aileden olimpiyat şampiyonu çıkmasını arzuladıklarını dile getiren Başar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Cemal Yusuf daha çok genç, 20 yaşında. İnşallah üç-dört yıl sonra, neden olmasın, 2032 Olimpiyat Oyunları'nda önemli başarılar elde edebilirler. Rekorlarıyla Türk güreşine damga vuran Rıza Kayaalp gibi bir şampiyonumuz var. Hamza Bakır'ın da 2032 Olimpiyat Oyunları için güçlü adaylardan biri olduğunu düşünüyorum."

