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        AK Parti İl Başkanı Tever'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:47 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Tever'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Tever, mesajında, gazetecilik mesleğinin demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan basın mensuplarının bayramını kutladı.

        Yerel basının şehirlerin hafızasını oluşturan, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini kamuoyuna taşıyan önemli görev üstlendiğini ifade eden Tever, Sakarya'nın gelişimine, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katan, kentin sesi olan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

        Tever, görevlerini yerine getirirken her türlü zorluğa rağmen meslek ilkelerinden ödün vermeyen, doğru haberciliği esas alan tüm gazetecilerin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, "Basın özgürlüğüyle doğru, güvenilir ve sorumlu habercilik anlayışının güçlenmesi hem demokrasimizin hem de toplumsal birlik ve beraberliğimizin daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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