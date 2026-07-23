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        Sakarya'da havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla şenliğinde havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:39 Güncelleme:
        Sakarya'da havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yayla şenliğinde havaya ateş açan ve jandarmaya direnen 2 zanlı tutuklandı.


        Jandarma ekipleri, 19 Temmuz'da Dokurcun Mahallesi Çiğdem Yaylası'nda düzenlenen şenlikte saat 03.00 sıralarında havaya ateş edilmesi üzerine olaya müdahale etti.

        Ateş edenin S.K. olduğunu tespit eden jandarma ekiplerine bu sırada E.K. zorluk çıkartarak personelin görevini yapmasını engelledi.




        S.K. ve E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında S.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesine sevk edildi.


        S.K. ve E.K. savcılık sorgularının çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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