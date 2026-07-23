Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Park Projesi 2. Etabı için 7 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını bildirdi.





Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kırkpınar’daki 6 kilometrelik koridorda, göl manzarası olan, yeşil odaklı, oturma alanlarının yer aldığı bölümlerin imalatı yapılıyor.



Sapanca merkezinden Serdivan Göl Park hattına kadar yapılacak 10 kilometrelik yeni etapta, göl kıyısının doğal yapısı korunarak yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleri, rekreasyon alanları, dinlenme noktaları ve sosyal yaşam alanları oluşturulacak.



Gölün kıyılarını kapsayacak şekilde 37 kilometre boyunca uzaması için planlanan proje, mevcut Huzur Koridoru'nu da içire alarak kesintisiz yaşam aksı ortaya koyacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Sapanca Gölü'nün yalnızca Sakarya'nın değil, Türkiye'nin en kıymetli doğal miraslarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Sapanca Gölü 1 milyon vatandaşımızın en büyük ortak değeridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu hassasiyetle çok güçlü irade ortaya koyduk. Bugün sahil şeridinde yeşil koridorun oluştuğunu görmek bizim için çok büyük mutluluk. Gölü baştan sona, çepeçevre halkın kullanıma açmak istiyoruz. İlk etabımızda çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Şimdi ise 2. etap için yeni adım atıyoruz. 7 Ağustos'ta yapım ihalesini gerçekleştirerek Sapanca Gölü çevresindeki yaşam koridorumuzu büyüteceğiz. İnsanımız huzur içinde yürüyebileceği, bisiklet sürebileceği, aileleriyle vakit geçirebileceği Türkiye'ye örnek, eşsiz manzaralı yemyeşil koridora kavuşuyor."



- Kocaali ilçesinde asfaltlama çalışması sürüyor



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışmalar sürüyor.



Fındık hasadının en yoğun yapıldığı Karapelit'te 500, Yanıksayvant'ta 2 bin 300, Kestanepınarı'nda ise 600 metrelik güzergah yenilenerek toplamda 1600 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.



- 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürüyor



Sakarya'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında çalışmalar devam ediyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz tatili sürecini okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanması için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında kapsamlı hazırlık ve değerlendirme süreci başlatıldı.



Hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe milli eğitim müdürleri ile il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar ele alınarak hazırlık süreçleri değerlendirildi.



Öte yandan oluşturulan ekipler tarafından ildeki bütün okullar ziyaret edilerek yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar yerinde incelenecek.

