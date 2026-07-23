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        AK Parti İl Başkanı Tever, sanayicilerle buluştu

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Tever, sanayicilerle buluştu

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tever, saha programları kapsamında 1. OSB'de iş insanları ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı, sanayicilerin talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretlerde, şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar, üretim kapasitesinin artırılması ve teknoloji odaklı çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, OSB'lerin Türkiye'nin üretim gücünün en önemli merkezlerinden olduğunu belirterek, Sakarya'nın bu alanda her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

        Kentteki sanayicilerin, üretimleri, ihracatları ve sağladıkları istihdamla yalnızca Sakarya'nın değil, Türkiye ekonomisinin de büyümesine önemli katkı sunduğunu anlatan Tever, üretim, istihdam ve ihracatta daha güçlü Sakarya ve Türkiye hedefi doğrultusunda iş dünyasıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

        Tever, son 23 yılda Sakarya'da 17 bin 338 KOBİ'ye toplam 2 milyar lirayı aşan destek sağlandığını kaydederek, bugün itibariyle kentte 25 AR-GE Merkezi, 5 Tasarım Merkezi ve 2 Teknoparkın faaliyet gösterdiğini, 1674 yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini anlattı.

        Kentte 9 OSB bulunduğunu, bunların 7'sinin aktif olarak üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

        Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma anlayışı sayesinde Sakarya'mız her geçen gün daha da güçlenmektedir. Şehrimiz, otomotivden makine sanayine, metal sektöründen gıdaya kadar birçok alanda ülkemizin üretim üssü olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. AK Parti olarak yatırımcılarımızın yanında olmaya, sanayimizin önünü açacak projeleri desteklemeye ve şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki güçlü sanayi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye demektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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