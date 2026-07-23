Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması sebebiyle, kaymakamlıklar tarafından alınan kararlar doğrultusunda denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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