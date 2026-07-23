Sakarya'da 2 SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 2 SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



D 650 kara yolu Arifiye kesiminde Adapazarı istikametine doğru ilerleyen S.T. idaresindeki 38 KM 967 plakalı SUV tipi araç, M.Y. idaresindeki 54 DM 149 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.



Çarpışmanın ardından S.T. idaresindeki araç ters döndü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada 54 DM 149 plakalı SUV tipi araçta bulunan sürücü M.Y. ve yolcular N.Y, D.Y ve N.Y. yaralandı.



Yolcular olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü M.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde ters dönen araç sürücüsü S.T'nin 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.



S.T. gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

