Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, tedavi altına alındı.
Yalı Mahallesi mevkisinde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görenler, kendi imkanlarıyla şahsı karaya çıkardı.
Kalbi durduğu belirlenen kişi, cankurtaran ve UMKE ekiplerince kalp masajı yapıldıktan sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemede C.B. (57) olduğu öğrenilen kişi, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
C.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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