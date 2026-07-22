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        Melen Çayı'nda 30 kasnak ve 5 uzatma ağı ele geçirildi

        Sakarya ve Düzce'den geçen Melen Çayı'nda 30 kasnak ve 5 uzatma ağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Melen Çayı'nda 30 kasnak ve 5 uzatma ağı ele geçirildi

        Sakarya ve Düzce'den geçen Melen Çayı'nda 30 kasnak ve 5 uzatma ağı ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kocaali İlçe Müdürlüğü ve Düzce İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Melen Çayı'nda düzenlediği ortak denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.


        Açıklamada, suya yerleştirilmiş 30 adet kasnak (pinter) ve 5 takım uzatma ağına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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