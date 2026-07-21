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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bayraktar, basın toplantısında konuştu:

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bayraktar, basın toplantısında konuştu:

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Sakarya'da 787 bin 490 dönüm alanda sahadan gelen bilgiler doğrultusunda tespit edilmiş olan fındık rekolte tahmini 89 bin 261 tondur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bayraktar, basın toplantısında konuştu:

        Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Sakarya'da 787 bin 490 dönüm alanda sahadan gelen bilgiler doğrultusunda tespit edilmiş olan fındık rekolte tahmini 89 bin 261 tondur." dedi.

        Adapazarı Ziraat Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayraktar, bu yıl fındık üretim sezonunun ülkeye, üreticilere ve sektör mensuplarına hayırlı, bereketli ve kazançlı olmasını diledi.

        Bayraktar, teknik saha personellerinin yaklaşık 20 gün fındık bahçelerinde inceleme, gözlem ve tespit yaptığını, rekoltenin, fındık rekolte tahmin komisyonunca oy birliğiyle karara bağlandığını belirterek, "Sakarya'da 787 bin 490 dönüm alanda sahadan gelen bilgiler doğrultusunda tespit edilmiş olan fındık rekolte tahmini 89 bin 261 tondur. Genel dekar başına verimlilik ortalamasına baktığımızda, 113,74 kilogram olarak tahmin edilmektedir." diye konuştu.

        Bayraktar, kahverengi kokarca zararlısı tehdidinin devam ettiğini dile getirerek, "89 bin tonluk rekolte bir önceki yıl rekolte tahminine göre daha yüksek rekolte olmakla birlikte Sakarya'nın geçmiş yıllarının ortalamasının altında fındık üretim beklentisi ortaya koymaktadır." dedi.


        - Patoz ücreti saat başına 5 bin 500 lira olarak belirlendi

        Fındık toplama ücretleri konusunda genel fiyat oluşturmadıklarına değinen Bayraktar, "İlçelerin mevcut işletme büyüklükleri, verimlilik rakamları ve o bölgenin daha önceden yıllardır çalıştırdığı işçilerle kurdukları diyalog sebebiyle farklı ücretlerle işçi çalıştırabileceklerini gördük. Ziraat Odası başkanlarımızın da görüşleri alınarak Karasu ve Kocaali ilçelerinde günlük tavsiye fındık toplama ücreti 1600, bunun dışındaki ilçelerde de 1750 lira olarak tespit ettik." ifadelerini kullandı.

        İşçi ve işveren arasında kurulan diyalog, toplanacak ürün, bahçenin büyüklüğü, verimlilik koşulları, işverenin işçiye sağladığı imkanlar ve barınmadan diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar kendi aralarında yapacakları anlaşmalarla daha aşağıya çekilebileceğini veya yüksek ücret verilebileceğini dile getiren Bayraktar, yasal mevzuatlar kapsamında 1101 liranın altına düşülemeyeceğini ifade etti.

        Bayraktar, kentteki patoz ücretinin de saat başına 5 bin 500 lira olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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