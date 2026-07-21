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        Sakarya sahillerinde bir haftada 59 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 59 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Sakarya sahillerinde bir haftada 59 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 59 kişiyi kurtardı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçesinin kıyı şeridinde boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

        Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 14-19 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 59 vatandaşı kurtardı.

        Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 35 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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