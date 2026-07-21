Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin bariyere saplandığı kazada anne ve çocuğu yaralandı

        Sakarya'da kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin bariyere saplandığı kazada anne ve çocuğu yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin devrilerek bariyere saplanması sonucu sürücü ve çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Sakarya'da kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin bariyere saplandığı kazada anne ve çocuğu yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin devrilerek bariyere saplanması sonucu sürücü ve çocuğu yaralandı.

        Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu girişinde Ş.K. (58) idaresindeki 54 ACA 850 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından otomobil devrilerek bariyere saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kadın sürücü Ş.U. ve çocuğu Ö.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazanın ardından yolun sağ şeridi trafiğe kapanırken, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu

        Benzer Haberler

        1500 rakımlı yaylada 88 yıllık gelenek: Binlerce kişi kol kola horon oynadı
        1500 rakımlı yaylada 88 yıllık gelenek: Binlerce kişi kol kola horon oynadı
        Motosiklet sürücülerinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya...
        Motosiklet sürücülerinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya...
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı
        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor
        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor
        Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı