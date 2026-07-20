Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı

        Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

        Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yalçın Kılınç ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Yalçın." ifadelerine yer verildi.

        Kılınç, geçen sezon Mardin 1969 Spor'da forma giymişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor
        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor
        Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 motosikletlinin yaralandığı trafik kazası güvenli...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 motosikletlinin yaralandığı trafik kazası güvenli...
        Yayla dönüşünde devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara...
        Yayla dönüşünde devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara...
        Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı