Sakaryaspor, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine kattı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti. Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yalçın Kılınç ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Yalçın." ifadelerine yer verildi. Kılınç, geçen sezon Mardin 1969 Spor'da forma giymişti.

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