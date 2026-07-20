GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 motosikletlinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi'nde H.E.K. ve M.A.U. idaresindeki 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletler, 34 CJB 101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletlerle çarpışması, sürücülerin yere savrulması ve vatandaşların yardım için koşturması yer alıyor.
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