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        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 motosikletlinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 00:59 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 motosikletlinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

        Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi'nde H.E.K. ve M.A.U. idaresindeki 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletler, 34 CJB 101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari aracın dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletlerle çarpışması, sürücülerin yere savrulması ve vatandaşların yardım için koşturması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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