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        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Doğançay Şelalesi, ziyaretçilerine hem adrenalin sporları yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Sakarya'daki Doğançay Şelalesi doğa ve sporseverleri ağırlıyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Doğançay Şelalesi, ziyaretçilerine hem adrenalin sporları yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Maksudiye Mahallesi'nde yer alan şelaleye gelen doğaseverler, yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyu, yemyeşil doğası ve serin atmosferiyle farklı deneyim yaşıyor.

        Kentin önemli doğa turizmi destinasyonları arasında gösterilen bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal havuzlarda yüzerek serinliyor, yürüyüş parkurlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor, piknik alanları ve sosyal tesisten de faydalanıyor.

        Doğa sporlarına ilgi duyanların da tercih ettiği bölgede, dağcılık kulüpleri tarafından düzenlenen etkinliklerde sporcular profesyonel ekipmanlarla üç farklı şelalede ipli iniş (canyoning) gerçekleştiriyor.

        Yaklaşık 30 metre yüksekten dökülen şelaleden kontrollü şekilde iniş yapan sporcular, adrenalin dolu anlar yaşarken, bölgenin doğal güzelliğini farklı bir açıdan deneyimleme fırsatı buluyor.

        - "Adrenalin ve doğayı bir arada yaşamak isteyenlere tavsiye ederim"

        Kanyon sporcusu Asiye Ayvaz, AA muhabirine, uzun yıllardır kanyon sporuyla ilgilendiği ve Doğançay Kanyonu'nu geçmeye karar verdiklerini söyledi.

        Kanyonun başlangıcında yaklaşık 25-30 metrelik iniş bulduğunu aktaran Ayvaz, "Aralarda daha kısa inişler de var. Biz ayrıca birkaç noktada suya atlayış yaptık. Kanyonda doğal su havuzları bulunuyor. İnişler, atlayışlar ve yüzme bölümleriyle oldukça keyifli ve heyecan verici parkur. Adrenalin ve doğayı bir arada yaşamak isteyenlere tavsiye ederim." diye konuştu.

        Kanyon sporcusu Selma Yavşan ise birçok doğa ve macera sporuyla ilgilendiğini fakat kanyon sporunun heyecanının başka olduğunu dile getirerek, Doğançay Kanyonu parkurunun ancak ipli inişlerle geçilebileceğini anlattı.

        Sporcu Mustafa Çivi de sosyal medyadan görerek geldiğini, bulundukları konuma ulaşmak için merkezden 11 kilometre yürüdüğünü aktararak, "Yürüyüş parkuru oldukça keyifliydi. Biraz efor gerektiriyor ama vardığınızda gördüğünüz manzara bütün yorgunluğa değiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek ve serinlemek isteyen herkese burayı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        - "Zorlu yürüyüşün sonunda karşılaştığımız manzara tüm yorgunluğumuzu unutturdu"

        Samsun'dan gelen ziyaretçi Kübra Yılmaz da yaklaşık 6-7 saat yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Yolculuk uzun olmasına rağmen keyifli geçti. Şelaleye ulaşırken son bölümdeki patika ve yokuşlu parkur biraz zorlayıcı oldu. Özellikle iniş ve çıkışlarda dikkatli olmak gerekiyor. Çıkışın inişe göre daha fazla efor gerektirdiğini düşünüyoruz ancak bu zorlu yürüyüşün sonunda karşılaştığımız manzara tüm yorgunluğumuzu unutturdu."

        İşletmeci Ali Hancıoğlu ise ziyaretçilerin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bursa ile Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirterek, "Buranın en büyük avantajı temiz suyu ve eşsiz doğal güzelliği. İnsanlar doğayla iç içe vakit geçirmeyi seviyor. Ulaşım yolu biraz daha iyileştirilirse, buraya gelen ziyaretçi sayısının çok daha fazla olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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