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        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu transfer etti

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu renklerine kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu transfer etti

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu renklerine kattı.

        Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce takımımızın başarısı için ter döken eski futbolcumuz Serkan Odabaşoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine yeşil-siyah formamız altında tekrar başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Serkan." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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